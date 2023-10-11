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        Haberler Dünya Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı

        Son dakika haberi Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı

        Hamas rehin tutulan bir kadın ve bir çocuğu serbest bıraktı. Serbest bırakılma görüntüsü sosyal medyadan paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 23:46 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:51
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        Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
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        İsrail-Hamas gerginliği sürerken Hamas'tan rehine adımı geldi. Hamas gündüz saatlerinde bir kadın ve bir çocuğu serbest bıraktı. Serbest bırakılma görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

        Hamas'ın bu adımı İsrail başta olmak üzere diplomatik çevrelerde nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.

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