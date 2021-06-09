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HaberlerGündem3. SayfaAtatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı - Haberler
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Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı öğrenildi

Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı - Haberler
Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı
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DHA

Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY'nın uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında sırasında oksijen tüpü patladı.

DHA'da yer alan habere göre, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı öğrenildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Üstün, "Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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