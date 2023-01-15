Kurtuluş Savaşı’nı simgeleyen anları, zihinlerimizin en özel yerlerinde muhafaza ediyoruz.

O dönemlerde yeterince fotoğrafçı ve fotoğraf makinesi olmadığı için o anların bazılarını zihinlerimize çizimlerle kazıdık.

Bir fotoğraf var ki Kurtuluş Savaşı’nın en ikonik anlarından birini kayıt aldı.

Etem Tem…

Tarihe Mustafa Kemal Atatürk’ün özel fotoğrafçısı olarak geçti.

Etem Tem, Mustafa Kemal Atatürk'ün sayısız fotoğrafını çekti.

En ikonik olanı ise Büyük Taarruz'un henüz başladığı zaman Kocatepe'de çektiği fotoğraf oldu.