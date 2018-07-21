Atenas - Defensor Sporting maçı öncesi rakamlar

Atenas ve Defensor Sporting, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Atenas, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Defensor Sporting, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 432 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atenas kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Defensor Sporting sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler.

Atenas önceki hafta El Tanque Sisley mücadelesinde 2-4 yenildi.

Defensor Sporting, Rampla Juniors FC karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ