Bakan Işıkhan'dan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya platformu X üzerinden, ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak detaylı açıklama geldi

Habertürk Giriş: 04.06.2024 - 20:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:35 facebook

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