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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili açıklama: - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili açıklama:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya platformu X üzerinden, ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak detaylı açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 20:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:35
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        Bayram ikramiyesi açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

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        Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

        Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

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