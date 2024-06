Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BİZ 85 MİLYONUN TAMAMININ HÜKÜMETİYİZ"

85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum. Kabine üyeleri olarak aziz milletimizin teveccühüne mazhar olabilmenin gayretindeyiz. 22 yıla yaklaşan iktidarlarımız döneminde 18 kez sandıkta millete hesap verdik ve hepsinde ibra olduk. Her yıl bütçe görüşmelerinde milli iradenin tecelligahı olan Meclis'e hesap verdik, veriyoruz. Türkiye'nin kaynaklarının nereye gittiğini, neye ne kadar harcandığını ayrıntılarıyla insanımıza anlattık. Şeffaf, etkin, güven duyulan yönetim geleneğinin ülkemizde yerleşmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Biz 85 milyonun tamamının hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin, köylünün olduğu kadar şehirlinin, çiftçinin, kadınların, yaşlıların, çocukların da hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar, tercihini farklı yönde kullananların hükümetiyiz. 783 bin kilometre kare vatan toprağının her karışına 85 milyon insanımızın her bir ferdine aynı nazarla yaklaşıyoruz. Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Hükümetlerimizin ismini, milletimizin gönlü ile birlikte büyük bir başarı hikayesi olarak siyaset literatürüne yazdıran temel vasfımız işte budur. Bizim için esas olan zaten milletimizin takdiridir, duası ve kararıdır. Allah ömür verdikçe ülke için, halk için ne yaptık sorusunu sormaktan geri durmayacağız.

Son 1 yılda teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmek için 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını işleme açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı 20 bin 779'dur. Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9. Yargı Paketimiz halihazırda Meclisimizin gündemindedir. Son 1 yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744 seri muhakeme usülü kapsamında 141 bin 243 basit yargılama usülü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı şekilde sonuçlandırılmıştır. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, bazı şikayetlerin önüne geçilecek adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Adaletin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz.

"AZALAN DOĞUM ORANLARI ÜLKEMİZDE ALARM VERİYOR" Aile müessesesi bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını veriyor. En ağır saldırılara maruz kalıyor. Küresel kültürün desteklediği, teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini tehdit eder boyutlara ulaştı. LBGT dayatması faşizmi aratır şekilde toplumu yozlaştırmaya dönüştü. Çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Yakın zaman önce açıklanan 2023 yılı doğum istatistikleri bu tehditlerden ülkemizin de azade olmadığını göstermiştir. Aile meselesinin önemine her vesile ile dikkat çekiyorduk. Son veriler haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor.

"8. AİLE ŞURASI'NI DÜZENLEDİK" Aile kurumunu güçlendirecek tehditler karşısında dirençli hale getirecek pekçok çalışma yaptık. 8. Aile Şurası'nı düzenledik. Evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteğinin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini veriyoruz. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesindeki illerimizde başlattık. Başvurusu kabul edilenlere ödemeleri peyderpey gerçekleştiriliyor. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planını hayata geçirdik. Aile enstitüsünün kuruluş hazırlıklarına başladık. "KADININ GÜÇLENMESİ EYLEM PLANI HAYATA GEÇTİ" Dünyada bir başka örneği bulunmayan Darülaceze sosyal hizmet şehrini hizmete açtık. 145 bin 727 metrekareyi bulunan sosyal hizmet şehrimiz, idari binaları, poliklinik, rehabilitasyon ve ibadet haneleriyle örnek oldu. Kadının güçlendirilmesi ve eylem planını hayata geçirdik. 2023 yılı OECD değerlendirmesinde Türkiye kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme yapan 23 ülke arasında yer aldı. Kadına yönelik şiddette mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Savaş mağduru Filistinli kadın ve çocuklara sosyal yardım hizmeti sağlıyoruz.

"BU ALANDAKİ FAALİYETLERİMİZİ GENİŞLETEREK SÜRDÜRECEĞİZ" 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımız dahil 1.7 milyon kişiye psikososyal destek verdik. Evde bakım yardımı kapsamında 36 milyar 360 milyon lira ödeme yaptık. 1033 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirerek çocuk sayısın 10 bin 213'e çıkardık. Güçlü aile, güçlü Türkiye vizyonuyla bu alandaki faaliyetlerimizi genişleterek sürdüreceğiz. "MEMURU, ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEMEYE KARARLIYIZ" Çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik tarihi nitelikte birçok adım attık. Dünyanın en kapsayıcı yaygın ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkeyiz. Çalışanı, memuru, emekliyi, ücretli kesimi enflasyona ezdirmeme ilkemize bugüne kadar sadakatla bağlı kaldık. Asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Böylece bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı yüzde 49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını söz verdiğimiz üzere Temmuz 2023'te en düşük 22 bin liraya, Ocak itibariyle 33 bin liraya çıkardık. Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ 10-14 HAZİRAN'DA YATIRILACAK" Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacağız. "İŞSİZLİK ORANI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ" İşsizlik oranımız yüzde 8,6 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını yüzde 32,5'a, istihdam sayımızı 12,3 milyon kişiye yükselttik. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına verdiğimiz teşviği 2025 sonuna kadar uzattık. Yılda 650 bin kişi için sosyal güvenlik primi işveren paylarını karşılıyor, reel sektöre yaklaşık 25 milyar destek oluyoruz. İŞKUR aracılığı ile 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdik. 6 Şubat depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen il ve ilçelerde işveren ve sigortalılarımızın SGK'ya ödenmesi ertelendi. İşverene asgari ücret desteği uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardık. 2024 Mart ayın itibariyle işverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi.

"GERİ ÖDEME LİSTESİNDE YER ALAN İLAÇ SAYISI 8 BİN 457'YE ULAŞTI" Son 1 yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 168 adedi kanser ilacı olmak üzere 570 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı. 858'i kanser olmak üzere geri ödeme listelerinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 457'ye ulaştı. Sağlık raporu olan hastalarımızın sıra alıp beklemeksizin aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırmalarını kolaylaştırdık. "DEPREM ÇALIŞMALARINA 1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK TAHSİS ETTİK" Ülkemizin birinci gündemi deprem bölgesi ve afetlere hazırlıktır. 6 Şubat'ta millet olarak hem kendi hem de insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. 680 bini konut 170 bini ticari alan olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. 53 bin 614 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden ve inşallah şehit olduklarına inandığımız tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni kabinemizin de önceliği depremin yaralarının süratle sarılmasıydı. 2024 yılının bütçesinde deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemisi, tahliye ödemisi gibi farklı kategorilerde vatandaşlarımıza doğrudan yaptığımız ödemelerin tutarı 126 milyar lirayı aşıyor.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ" Depremden etkilenen 11 şehrimizde 451 bin 297 bağımsız bölümün büyük kısmının ihale sürecini tamamlayarak inşasına başladık. 4 bin 333 köyde 50 bini çelikten toplamda 100 bin köy evi inşa ediyoruz. İnşası biten konutlarımızın hak sahipliğini belirliyoruz. 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayı başlangıç. İnşallah her ay 10-15 bin konut bitirerek, yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna doğru konut ve işyerleri hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. "YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİNİ DEVREYE ALDIK" Depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya şehir meydanı projesi yapıyoruz. İçme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İlbank aracılığıyla yerel yönetimlere 64 milyar lira hibe desteği veriyoruz. Yerinde dönüşüm projesini devreye aldık. Konutlar ile köy evleri için 1,5 milyon lira finansman sağlıyoruz. Projeye başvuruların sayısı 256 bine ulaştı. 28 binden fazla vatandaşımız işlemlere başladı. Kentsel dönüşüm çalışmanın önündeki hukuki engelleri yeni yasayla kaldırdık.

"DİRENÇLİ ŞEHİRLER PROJESİNİ BAŞLATTIK" İstanbul'da hayata geçirdiğimiz yarısı bizden kampanyasıyla hak sahiplerine 1,5 milyon destek veriyoruz. Şu ana kadar 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başladı. 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'un risklerini her fırsatta gündeme getirmiştik. Toplam 7,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü Küçükçekmece'de çöken bina kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır. İstanbul bu konuda adım atmakta geciktikçe riskler daha da artacaktır. Hangi parti olursa olsun bu milli görevdir. Bu meselenin yeterince idrak edilmediğini görüyoruz. Hükümetimizin hassasiyetinin yerel yöneticiler tarafından gösterilmesini özellikle bekliyoruz. Dirençli şehirler projesini başlattık. İzmir dahil 5 şehrimizde hak sahiplerine 180 ay vade yüzde 0,69 gibi düşük maliyetle 2,5 milyon liralık finansman sunuyoruz. Sıfır atık ile 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2023'te yüzde 35'e çıkardık. 2035'de hedefimiz yüzde 60'dır. Vatandaşlarımızın denize ulaşmasına engel olan hukuk dışı yapıları yıkıyoruz. Türkiye deniz projesiyle halkımızın d enizlere erişimini kolaylaştırarak deniz kıyılarında yaşam kalitesini artıracağız. Kirliliği önlemek için kapsamlı tedbirler alacağız.

"SON YILLARDA ENERJİDE GERÇEKTEN TARİH YAZDIK" Enerji son yıllarda gerçekten tarih yazdığımız bir başka alandır. Ülkemizin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ekonomimizin istifadesine sunma noktasında büyük mesafe aldık. Filyos'ta günlük doğalgaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı. 2 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını buradan karşılayabiliyoruz. Karadeniz gazının sevincini milletimizle paylaşmak için başlattığımız ücretsiz doğalgaz desteğini 1 yıl boyunca devam ettirdik. Böylece insanımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Fatih sondaj gemisi Sakarya gaz sahasında yeni keşifler için Göktepe 1 ve Göktepe 2 kuyularına sondaj çalışmalarına başladı. Gabar'da yıl sonunda inşallah günlük 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Hakkari ve Siirt başta olmak üzere bölgenin diğer yerlerinde arama, tarama ve sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye on yıllar boyunca hain terör saldırıları sebebiyle kullanamadığı kaynaklarından faydalanmaya başlamıştır. Terörle mücadelimizi çok boyutlu şekilde terör bölgede zemin kaybettikçe sadece ekonomimiz büyümeyecek, aynı zamanda demokrisimiz de serpilecek, güçlenecek.

"2030 YILINA KADAR ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 16 AZALACAK" En temiz enerji olan nükleer konusunda da yoğun çaba harcıyoruz. Akkuyu santralinin birinci r eaktörünün inşaatı yüzde 90 tamamlandı. Mekanik testler yapılmaya başlandı. Türkiye'nin 2030 stratejisinde uygulanacak ikinci ulusal enerji verimliliği eylem planını devreye aldık. 2030 yılına kadar tüketimimizi yüzde 16 azaltacağız. 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacak kamu ve özel sektörle birlikte 20 milyon dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. "İLK KEZ SINIR KOMŞUMUZ OLMAYAN İKİ AVRUPA ÜLKESİNE DOĞALGAZ İHRAÇ EDİYORUZ" Cezayir, İran, Irak, Japonya, Venezüela, ABD, Azerbaycan, GÜrcistan, Çin Halk Cumhuriyeti ile bu kapsamda işbirlikleri tesis ettik. BOTAŞ Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya gaz ihracına başladı. İlk kez sınır komşumuz olmayan iki Avrupa ülkesine doğalgaz ihraç ediyoruz. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz hattının temeli atıldı. Nahçıvan'ın yıllık doğalgaz ihtiyacının tamamı artık Türkiye üzerinden karşılanacak.

Bugün ancak 5 bakanlığımızın son 1 yıldaki karnesini ortaya koyabildik. Cuma günü Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin tanıtımını yapacağız. Cumartesi günü de TİM'in olağan genel kuruluna iştirak edeceğiz. Orada da ekonomiyle ilgili son 1 yılda neler yaptığımızı kamuoyumuzun ve iş dünyamızın bilgisine sunacağız. "TEK HANELİ ENFLASYON ORANLARINI MUTLAKA YAKALAYACAĞIZ" Dün açıklanan enflasyon ve dış ticaret rakamlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi yapacağız. Türkiye orta vadeli program ve 12. kalkınma planı ile belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Son 1 yılda Merkez Bankamızın brüt rezervleri 142 milyar doların üzerine çıktı. Net rezervlerdeki hariç son 1 yılda 67 milyar dolara ulaştı. Tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız. Bunun sabır, irade ve şüphesiz kararlılık gerektiren süreç olduğunu çok iyi farkındayız. Hükümet olarak hedeflerimize ulaşacağımızdan en küçük şüphemiz bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde farklı toplantılmarda son 1 yıldaki icraatlarımızı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.