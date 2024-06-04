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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi Adalet Bakanı Tunç: Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Adalet Bakanı Tunç: Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı

        Adalet Bakanı Tunç: Hakkari Belediye Başkanı belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı yerine vali görevlendirildi. Seçilmeye engel sabıkası yok ama hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığının görevden alma yetkisi var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 18:48 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:48
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