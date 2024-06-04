Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı

Denizli'nin Çal ilçesinde, alacaklı olduğu kişinin evinin yakınına giderek tabancayla ateş edip kaçan saldırgan, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) güvenlik kameralarındaki pisi pisi otu detayıyla belirlenip, yakalandı.

Olay, 15 Mayıs’ta Çal ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan Şevki K.’nın evine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Olayın ardından ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede tabancayla ateş açan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. REKLAM

PİSİ PİSİ OTLARINI TEMİZLERKEN KAMERAYA YANSIDI Yaklaşık 8 saatlik inceleme sonucunda, bir kişinin pantolonuna yapışan pisi pisi otlarını temizlerken görüntüye yakalandığı anlar JASAT'ın dikkatini çekti. JASAT ekibi özellikle ateş edilen yerde yoğun miktarda Hondeum Murinum bitkisi olan ve halk arasında pisi pisi bitkisi olarak bilinen bu bitkinin özelliğinin ise insan kıyafetine çok yapışan bir bitki oluğunu belirledi. Kamera kayıtlarında üzerindeki bitkiyi temizleyen kişinin Osman B. olduğunu belirleyen JASAT ekibi, gözaltına aldı.