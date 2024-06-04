İtalya-Türkiye maçı CANLI YAYIN

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın, Barış Alper, Kenan

İTALYA: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui

STAT: Renato Dell'Ara

HAKEM: Sebastian Gishamer (Avusturya)

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT Spor

Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

EURO 2024'TE TÜRKİYE F, İTALYA B GRUBU'NDA Türkiye'nin hazırlık maçındaki rakibi İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek. REKLAM Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.

İTALYA KARŞISINDA HEDEF İLK GALİBİYET! A Milli Futbol Takımı, İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkıyor. Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele veriyor. Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​