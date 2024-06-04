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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İtalya-Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        İtalya-Türkiye maçı CANLI YAYIN

        İtalya-Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya karşı tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor. İtalya Türkiye maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.06.2024 - 20:53 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:55
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        A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın, Barış Alper, Kenan

        İTALYA: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui

        STAT: Renato Dell'Ara

        HAKEM: Sebastian Gishamer (Avusturya)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT Spor

        Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

        EURO 2024'TE TÜRKİYE F, İTALYA B GRUBU'NDA

        Türkiye'nin hazırlık maçındaki rakibi İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek.

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        Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

        B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.

        İTALYA KARŞISINDA HEDEF İLK GALİBİYET!

        A Milli Futbol Takımı, İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkıyor. Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele veriyor.

        Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​

        SON MAÇ KONYA'DA

        İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.

        İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.

        MİLLİ TAKIM EN AĞIR YENİLGİYİ BOLOGNA'DA YAŞADI

        A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini bu maçın da oynandığı Bologna'da aldı.

        1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.​​​​​​​

        Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Yer Organizasyon Sonuç
        29.03.2022 Konya Özel 2-3
        11.06.2021 Roma EURO 2020 0-3
        15.11.2006 Bergamo Özel 1-1
        20.11.2002 Pescara Özel 1-1
        11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2
        21.12.1994 Pescara Özel 1-3
        03.03.1984 İstanbul Özel 1-2
        23.09.1978 Floransa Özel 0-1
        25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1
        13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0
        27.03.1963 İstanbul Özel 0-1
        02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6
        26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1
        11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1
        20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3

        Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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