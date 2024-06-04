İtalya-Türkiye maçı CANLI YAYIN
İtalya-Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya karşı tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor. İtalya Türkiye maçına dair tüm detaylar haberimizde...
A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın, Barış Alper, Kenan
İTALYA: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui
STAT: Renato Dell'Ara
HAKEM: Sebastian Gishamer (Avusturya)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT Spor
Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.
EURO 2024'TE TÜRKİYE F, İTALYA B GRUBU'NDA
Türkiye'nin hazırlık maçındaki rakibi İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.
B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.
İTALYA KARŞISINDA HEDEF İLK GALİBİYET!
A Milli Futbol Takımı, İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkıyor. Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele veriyor.
Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
SON MAÇ KONYA'DA
İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.
İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.
MİLLİ TAKIM EN AĞIR YENİLGİYİ BOLOGNA'DA YAŞADI
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini bu maçın da oynandığı Bologna'da aldı.
1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.