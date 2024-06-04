Sarı kantaron yağının hem menopoza hem depresyona iyi gelen bilinmeyen faydaları
Sarı kantaron yağı (St. John's wort), Avrupa'ya özgü çiçekli bir çalıdır. Bu bitkinin çiçekleri ve yaprakları, hiperforin gibi aktif maddeler içerdiğinden sağlık üzerinde birçok faydası vardır. Peki çaylarda, tabletlerde, sıvılarda takviye olarak kullanılabilen bu yağın ne gibi yararları bulunuyor? İşte, sizin için menopozdan depresyona kadar birçok yararı bulunan sarı kantaron yağının faydaları!
Doğanın sunduğu bitkisel yağlardan biri olan sarı kantaron yağı, uzun zamandır sağlık ve güzellik alanında kullanılıyor. Cilt problemlerinden ruh sağlığına kadar pek çok faydası olan bu yağ, doğal tedavi yöntemlerine ilgi duyanlar için iyi bir seçenek. Bu durumun yanı sıra, sağlığa olan yararlarından faydalanamayanlar ve hangi koşullarda sorun oluşturabileceği gibi durumları da haberimizde sizin için derledik. İşte, detaylar...
1. HAFİF DEPRESYON
Duygulanım Bozuklukları dergisinde 2017’de yayınlanan, 20’den fazla araştırmanın incelemesini içeren çalışmaya göre sarı kantaron yağı, depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç sınıfı olan seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) kadar etkilidir. Ancak sadece hafif veya orta derecede olan depresyonlarda işe yarar. Şiddetli depresyonlarda tavsiye edilmez.
2. MENOPOZ SEMPTOMLARI
Bazı araştırmalar, tek başına veya karayılan otu veya diğer bitkilerle kombinasyon halinde sarı kantaron yağı alınmasının, sıcak basması gibi menopoz semptomlarını azaltabileceğini öne sürüyor.
3. SEDEF HASTALIĞI
Cilt üzerinde iyi etkileri olduğu düşünülerek birçok serumda kullanılan sarı kantaron yağının başka kullanım alanları da bulunuyor. Örneğin yapılan bazı araştırmalara göre iltihaplı cilt lekelerine neden olan otoimmün bir cilt rahatsızlığı olan sedef hastalığına iyi geldiği biliniyor.
4. PREMENSTRÜEL SENDROM (PMS)
Genellikle adet döneminden 1-2 hafta önce ortaya çıkan fiziksel ve duygusal belirtilerin (PMS) hafiflemesinde kullanılır ancak başka bir ilaç kullanılıyorsa doktora danışmadan tüketilmemelidir.
DİĞER FAYDALARI
Kas gevşetici etkisi sayesinde adet kramplarını hafifletmek için kullanılabilir. Bununla birlikte anti-inflamatuar özelliğinden dolayı şişliği azaltabilir. Ayrıca, antiviral etkiye sahip olduğu için viral enfeksiyonlarla savaşmaya da yardımcı olabilir, bunlar; herpes ve insan bağışıklık yetersizliği virüsü (HPV) içerebilir.
KANTARON YAĞI GÜVENLİ Mİ VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi’ne göre sarı kantaron yağı birçok kişi tarafından doğal bir ilaç olarak kullanılıyor. Araştırmalar 12 haftaya kadar tüketmenin güvenli olduğunu gösteriyor. Ancak birkaç temel güvenlik hususu vardır: Kaygı, baş dönmesi, ishal, kabızlık ve mide rahatsızlığı, ağız kuruluğu, yorgunluk, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi yan etkilere sahip olduğundan doktorunuza danışmadan kullanmamanız daha iyi olabilir.
KİMLER KULLANMAMALI?
Şu anda reçeteli bir antidepresan veya serotonin düzeylerini etkileyen başka bir takviye alıyorsanız kullanmamalısınız. Bunun dışında hamile veya emziren kişiler için güvenli olmayabilir; emzirilen bebeklerde huzursuzluk ve uykululuk gibi semptomlara neden olabilir.
Ayrıca doğum kontrol hapı, kolesterol düşürücü ilaç kullananlar, bazı kalp ilaçları ve kanser ilaçlarını kullananlarda sarı kantaron yağı bu ilaçlarla etkileşime girebileceğinden kullanmadan önce mutlaka doktora danışmak gerekir. Son olarak ise ameliyat olacak kişiler, ameliyattan sonraki 5 gün içinde sarı kantaron yağı kullanmamalıdır.
Kaynak: National Center For Complementary and Alternative Medicine, Journal of Affective Disorders, Mayo Clinic, Health, Cleveland Clinic