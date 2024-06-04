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        Haberler Dünya Biden imzaladı! Beyaz Saray duyurdu: Biden, ABD-Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine kapattı - Gündem haberleri | Dış Haberler

        Beyaz Saray duyurdu: Biden, ABD-Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine kapattı

        ABD-Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararname günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasadışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasadışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 22:04 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:13
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        ABD, Meksika sınırını yasadışı geçişe kapattı
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        ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, ülkenin güney sınırından yasadışı göçmen girişlerinin günlük üst limiti aşmasının ardından başkanlık kararnamesine onay verdiğini duyurdu.

        Buna göre Biden, ABD-Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine geçici olarak ve derhal kapatacak kararnameyi yürürlüğe koyarak, sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.

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        Biden'ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasadışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasadışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor.

        Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararın geçici olduğunu ve günlük yasadışı göçmen giriş sayısı 1500'ün altına düşene kadar uygulanacağını belirtti.

        Biden, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en büyük tartışmalardan sınır güvenliğinde son 3 yıldır uyguladığı politikada ciddi değişiklik anlamına gelen bu adımla seçim öncesinde bu konudaki tartışmaları lehine çevirmek istiyor.

        Biden'ın söz konusu kararnameye ilişkin detayları bugün Beyaz Saray'daki basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

        Öte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Biden'ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. ACLU, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde de benzer bir kararın alındığını, o kararın yasadışı olduğunu ve Biden'ın bu kararının da yasadışı olacağını savundu.

        2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasadışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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