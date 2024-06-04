1. İNCİYE BENZEYEN SİVİLCE

Cilt kanseri en sık görülen kanser türüdür ve birkaç farklı türü vardır. New Jersey'de cilt kanseri konusunda uzmanlaşmış bir dermatolog olan Marc Glashofer, bazal hücreli karsinom cilt kanserinin bazen inci gibi yarı saydam veya mumsu bir sivilce görünüme sahip olduğunu söyledi. Yani insanların yanaklarında veya burunlarında sivilce çıktığında bu cilt kanseri belirtisi olabilir ve bu kanser genellikle yavaş büyüdüğünden 6 ila 8 hafta boyunca oluşan tüm şişkinliıklere dikkat edilmesi gerekebilir.