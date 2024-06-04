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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı | Son dakika haberleri

        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı

        Samsun'da bir baba, tartıştığı oğlunu ve yanında bulunan kişiyi tüfekle yaraladı ardından emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:59
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        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlu ile yanındaki şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, M.C, Orta Mahalle Zafer Sokak'ta Y.K'ye ait dükkanda bulunan oğlu E.C'nin yanına gitti. Burada M.C. ile E.C. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.C, aracında bulunan pompalı tüfeği alarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.C. ile iş yerinde bulunan Y.K. yaralandı.

        Fotoğraf: İHA

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.C. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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