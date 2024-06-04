Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları da başladı. Bursa'nın Orhaneli, Adana'nın Çukurova, Antalya'nın Aksu ve Muğla'nın Milas ilçelerinde orman yangınları çıktı. Antalya'daki yangın kontrol altına alınırken 3 ildeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İlçenin Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, karadan 18 arazöz, 48 araç ve yaklaşık 400 personelle söndürme çalışmasını yürütüyor. Havadan yapılan çalışmalara ise 4 helikopter ve 4 uçakla destek sağlanıyor.
Ekipler, yerleşim yerlerine uzak, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Demirtaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 13.00 civarlarında Orhaneli'nin Topuk Mahallesi'nde yangın çıktığını söyledi.
Söndürme çalışmalarının çok hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Demirtaş, "Yaklaşık 100 hektar genişliğinde bir alan. 4 helikopter, 4 tane de uçağımız var. Yaklaşık 400 personelle müdahale ediyoruz. Şu an nispeten çok şükür daha iyiyiz. Vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, jandarmamız hep birlikte çok şükür bu yangını söndürmek için gayret ediyoruz. İnşallah en kısa zaman içinde de bu yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum." dedi.
Yangının yerleşim yerlerine uzaklığına ilişkin Demirtaş, "Uzaklık var ama biz tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah en yakın zamanda sürdürmek için gayret ediyoruz. Şu an 4 tane helikopter, 4 tane uçağın olması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. İnşallah en kısa süre içinde bu yangını kontrol altına alacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Demirtaş, yangının çıkış nedeniyle ilgili net bilginin olmadığına işaret ederek, "Çıkış nedenini yangından sonra araştıracağız ama tabii son günlerde malumunuz hava sıcaklıkları birdenbire çok arttı. Ondan olabileceğini düşünüyoruz. Yine de araştıracağız." şeklinde konuştu.
ADANA'DA ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI
Adana'nın Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi'nde de mahsulü toplanmış buğday tarlasında çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su ikmal aracı yönlendirildi.
Yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Bursa ve Adana'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken bir yangın haberi de Antalya'nın Aksu ilçesinden geldi.
Aksu'nun Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 hektar ormanlık alana zarar verdi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Milas ilçesi Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.