Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor, ligin yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

SÜPER LİG'DE HEYECAN SÜRÜYOR... ATİKER KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

18. dakikada hakem Suat Arslanboğa ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. VAR ile görüşen Arslanboğa, penaltı kararını değiştirmedi. Aitker Konyaspor'da Nejc Skubic'in kullandığı penaltıyı, Erzurumspor'un Süper Lig'in Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan Hakan Canbazoğlu kurtardı.

Atiker Konyaspor'da 22. dakikada yeni transfer Uğur Demirok sahneye çıktı. 30 yaşındaki savunmacı, yapılan ortada kafayla Atiker Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

30. dakikada ceza sahası içinde dar açıdan güzel bir gol atan Yatabare ile Konyaspor skoru 2-0'a taşıdı.

36. dakikada ceza sahasının sağından sert bir şut çeken Yatabare, bu kez kaleciyi aşamadı. Pozisyonun ardında Adis Jahovic, kendisine pas atmaması nedeniyle Malili oyuncuya tepki gösterdi.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde kullanılan kornerde seken topu tamamlayan Leo Schwechlen, BŞB Erzurumspor, ilk devrenin son anlarında farkı bire indirdi: 2-1.

İlk yarı 2-1 Konyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.





İkinci yarıda da tempo bir an olsun azalmadı. 67'de önce Adis Jahovic ardından da Hakan Arslan'ın şutları tehlike yarattı.

2-0 geriye düştüğü maçta önce skoru 2-1'e getiren Erzurumspor, beraberlik için aradığı golü 71'de buldu. Fileleri havalandıran Lokman Göre, 2-2'lik beraberliği yakaladı.

85. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta boşta kalan topu tamamlayan Yatabare, Konyaspor'u yeniden 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Samet Çavuş (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx) - Skubic (x), Ali Turan (xx), Uğur (xxx), Ferhat (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Jonsson (xx), Volkan Fındıklı (x) (Dk. 80 Traore x), Fofana (xx) (Dk. 70 Mılosevic x), Yatabare (xxx), Jahovic (xx) (Dk. 89 Jevtovic)



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (x) - Tolga (x), Lokman (xxx), Leo (xxx), Hakan Arslan (xx), Jasmin (xx), Taylan (xx), Gilles (xx), Özer (xx) (Dk. 84 Egemen x), Erhan (xx) (Dk. 46 Emrah xx), Lennart (x) (Dk. 69 Arsen xx)



GOLLER: Dk. 21 Uğur, Dk. 30 - Dk. 85 Yatabare (Atiker Konyaspor) - Dk. 38 Leo, Dk. 71 Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Ferhat (Atiker Konyaspor) - Özer, Leo (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında ceza sahası önünde topu bulan Yatabare'ye Leo'unn müdahalesinde Yatabare yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Skubic'in penaltı atışında top kaleci Hakan Canbazoğlu'nda kaldı.



21'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in serbest vuruşunda ceza sahası içinde Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



25'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasındaki Jahovic'e ortasında Tolga kafasıyla müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Bu sırada top, Tolga'nın koluna çarptı. Pozisyonun devamında top taça çıktı. Hakem Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ekranından pozisyonu tekrar izleyip, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.



30'uncu dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında topu önünde bulunan Yatabare'nin şutunda top sol direğe çarpıp fileleri havalandırdı: 2-0.



38'inci dakikada Taylan'ın köşe vuruşunda Leo'nun ceza sahasından vuruşu ağları sarstı: 2-1.



67'nci dakikada Ferhat'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Yatabare'nin rövaşata vuruşunda top üsttten auta çıktı.



71'inci dakikada Emrah'ın ceza sahasının sağından serbest vuruşunda topa iyi yükselen Lokman kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



85'inci dakikada Ömer Ali'nin ceza sahasının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Yatabare'nin şutu ağlara gitti: 3-2.



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