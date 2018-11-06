Atletico Goianiense - Avai sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Atletico Goianiense, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Avai takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:15. 51 puanlı Atletico Goianiense 7. sırada bulunuyor, Avai 56 puana sahip ve 4. sırada. Atletico Goianiense son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile oynadı. Avai son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 421 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Goianiense galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.80, Avai galibiyet oranı 2.45. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Atletico Goianiense son hafta oynanan Fluminense maçında 1-1 berabere kaldı.

Avai ise Santos maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Atletico Goianiense, 27 gol attı ve 23 gol yedi.

Avai ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Avai, 26 gol atarken 16 gol yedi.

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