Atletico Goianiense - Coritiba düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Atletico Goianiense, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Coritiba takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. 31 puanlı Atletico Goianiense 5. sırada bulunuyor, Coritiba 29 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Atletico Goianiense, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Coritiba son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 444 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Goianiense galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, Coritiba galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Atletico Goianiense son haftadaki Fluminense müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Coritiba ise Chapecoense karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atletico Goianiense, 19 gol attı ve 16 gol yedi.

Coritiba, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Coritiba 10 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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