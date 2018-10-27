Atletico Paranaense - Botafogo maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Paranaense, 28 Ekim 2018 Pazar günü Botafogo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. 40 puanlı Atletico Paranaense 8. sırada bulunuyor, Botafogo 35 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Botafogo, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 410 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Paranaense galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.20, Botafogo galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Atletico Paranaense önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 3-0 kazandı.

Botafogo ise Cruzeiro karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Atletico Paranaense, 37 gol attı ve 11 gol yedi.

Botafogo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Botafogo, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.

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