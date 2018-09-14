Atletico Tucuman - Atletico Tigre rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Atletico Tucuman, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Atletico Tigre takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Atletico Tucuman 8 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Atletico Tigre 6 puanda ve 7. sırada. Atletico Tucuman son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Atletico Tigre son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 279 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Tucuman kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Atletico Tigre sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Atletico Tucuman son haftadaki Atletico Tigre müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Atletico Tigre ise Talleres Cordoba maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Atletico Tucuman, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Atletico Tigre, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Tigre 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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