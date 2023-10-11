Manisa'da 72 yaşındaki Fatma Arık'ın kulağına kaçan örümcek operasyonla çıkarıldı

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SESTEN KURTULDU

Opr. Dr. Türkyılmaz, hastanın kulağındaki örümceğin canlı çıkarıldığını belirtti. Opr. Dr. Türkyılmaz, "Hastanın kulağını kamera ile muayene ettiğimde, içeride canlı bir örümcek olduğunu görünce çok şaşırdım. Daha önce benzer vakalarla karşılaşsak bile ilk kez kulak içerisinde canlı bir örümcek tespit ettik. Operasyon sonrası çıkarılan örümceği yeniden doğal ortamına bıraktık" dedi. Kulağından gelen sesin canlı bir örümceğe ait olduğunu öğrenince çok şaşırdığını belirten Fatma Arık, "Örümceğin kulağıma nasıl girdiğini bilmiyorum. Ama beni rahatsız eden sesin sebebi örümcekmiş. Operasyonun ardından kulağımdaki sesten kurtuldum" diye konuştu.