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        Haberler Ekonomi Otomobil Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son - Otomobil Haberleri

        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son

        Çalışanlarla yönetim arasında bir süredir gerilim yaşanan Alman otomobil üreticisi Audi'nin Brüksel fabrikasında gelecek hafta yeniden üretime başlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:02 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:08
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        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
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        Audi'mim Brüksel fabrikası yönetimi, sendika temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşı sağlandığını ve tesisin gelecek hafta yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

        Açıklamada, 17 Eylül'de fabrikanın gövde ve boyama bölümlerinde üretime geçileceği, tamamlanmış otomobillerin distribütörlere gönderileceği, 18 Eylül'den itibaren de bütün bölümlerin faaliyete alınacağı kaydedildi.

        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu Haberi Görüntüle

        Sendikaların yaptığı açıklamada ise uzlaşı çerçevesinde çalışanların işbaşı yapmadıkları 9-13 Eylül haftasındaki ücretlerini kesintisiz biçimde alacakları belirtildi.

        Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

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        ÜRETTİLEN ARAÇLARIN ANAHTARLARINA EL KONULMUŞTU

        Audi yönetimi, geçen hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

        Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

        Fabrika yönetimi, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.

        Bunun ardından çalışanlar, el koydukları tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarlarını yönetime teslim etmişti.

        Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de kapsamlı bir protesto düzenleyecek. Protestoya farklı sektörlerde çalışanlar da katılarak Audi işçilerine destek verecek.

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