Austria Lustenau - FC Wiener Neustadt maçı rakamları

Austria Lustenau ve FC Wiener Neustadt, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:30. Austria Lustenau son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Wiener Neustadt, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 344 kodlu maçı oynayanlar; Austria Lustenau galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, FC Wiener Neustadt galibiyet oranı 3.30. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.
Austria Lustenau son hafta oynanan Hartberg maçında 2-0 yenildi.
FC Wiener Neustadt, USK Anif karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.
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