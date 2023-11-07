Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?

4 Şurada Paylaş!







"YARIN KARARIMIZI VERECEĞİZ" Muslera´nın sakatlığı hakkında konuşan Okan Buruk, "Bugün antrenmanda bizimle birlikte sahada yer aldı. Olumsuz bir şey olmadı. Yarın kararımızı vereceğiz. Oynayınca olumsuz yöne gidecek bir şey olmadığını doktorumuz söyledi. Ben oyuncularıma bazen iyi oynadıklarında teşekkür ediyorum. Hepsi çok oynamak istiyor. Takıma katkı vermek istiyorlar. Oynayabilecek durumda olduklarında hepsi bu fedakarlığı yapıyor. Bu da bir takım için çok önemli. Hem Galatasaray´a hem takım arkadaşlarına hem de camiaya olan bağlılıklarını net bir şekilde gösteriyorlar" dedi.

5 Şurada Paylaş!







"MENTAL OLARAK DÜŞTÜK" İlk maçta yedikleri 2´nci golden sonra oyundan mental olarak düştüklerini belirten Buruk, "Tabii ki maçı oturduk seyrettik. Oyuncularımıza bu maçın analizini dün gösterdik. Burada net olan şey ilk 45 dakika ve ikinci 45 dakika arasındaki fark. Belki bunu 60-70´ten sonra da söyleyebiliriz. Ama genel olarak ilk yarıyla ikinci yarı arasında çok büyük fark var. Bu sene bunu birçok maçta yaşadık. Bunu daha uzun dakikalara yaymamız gerekiyor. Bu kadar çok pozisyona girip bitirmek gerekiyor. İlk Bayern maçında gol beklentimiz de yüksekti. İkinci yarının başında bu 1 farkı yakalayabilsek maçın bitiriş durumu bizim için de farklı olabilirdi. Geç oyuncu değiştirdiniz diye ben de eleştiri aldım. Oyuncu değişikliği yaparken 2´nci golü yedik. 2´nci golü yedikten sonra cevap veremedik. Mental olarak düştük. Oyuna giren oyuncular bile orada daha aşağıya gidebiliyor. Çok hızlı bir şekilde kalenize geliyorlar. Yarın rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek önemli olacak" sözlerini sarf etti.