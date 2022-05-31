AUZEF bahar dönemi ara sınavları 17 Nisan'da sona ermesinin ardından gözler final sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Sınav için geri sayım sürerken AUZEF öğrencileri sınav giriş belgelerini çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. AUZEF sınav yerleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sorgulanabilecek. Peki AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AUZEF final sınavları ne zaman? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı ancak 4-5 Haziran'da yapılacak olan sınavın giriş yerlerinin 27 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyor. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini belirlenen tarihler arasında http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak alabilirler.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

AUZEF SINAV TARİHLERİ

Bitirme sınavları 4 - 5 Haziran 2022

Telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022