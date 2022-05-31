Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
ABONE OL

AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AUZEF final sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavı heyecanı yaşanırken, "AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusu gündeme geldi. Üniversite eğitimini çeşitli sebeplerden uzaktan ve açıktan tamamlamak zorunda kalan AUZEF öğrencileri "AUZEF final sınavları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte AUZEF hakkında merak edilen soruların yanıtları...

AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 17 Nisan'da sona ermesinin ardından gözler final sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Sınav için geri sayım sürerken AUZEF öğrencileri sınav giriş belgelerini çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. AUZEF sınav yerleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sorgulanabilecek. Peki AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AUZEF final sınavları ne zaman? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...
AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı ancak 4-5 Haziran'da yapılacak olan sınavın giriş yerlerinin 27 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyor. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.
Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.
Öğrenciler sınav giriş belgelerini belirlenen tarihler arasında http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak alabilirler.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.
Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

AUZEF SINAV TARİHLERİ
Bitirme sınavları 4 - 5 Haziran 2022
Telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çan Belediye Başkanı CHP'li Öz gözaltına alındı
GÜNDEM Çan Belediye Başkanı gözaltına alındı
İstanbul su kesintisi 31 Mayıs 2022 Salı günü: İSKİ arıza ve su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı! İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
GÜNDEM İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı!
Feci olay! Torununu kurtardı kendisi öldü
GÜNDEM Feci olay! Torununu kurtardı kendisi öldü
LGS bu pazar 17 bin 915 okulda yapılacak
GÜNDEM LGS kapsamındaki merkezi sınav, bu pazar 17 bin 915 ...
Son dakika: Bakan Akar: TSK her türlü göreve hazır
GÜNDEM Bakan Akar: TSK her türlü göreve hazır
Bartın'da ayının ısırdığı adama 65 dikiş! - En son haberler
GÜNDEM Ayı saldırısına uğradı! 65 dikiş atıldı
İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama: 31 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek ve elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEM 31 Mayıs İstanbul elektrik kesintileri
YKS ne zaman ve kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? ÖSYM YKS Üniversite sınavı tarihi 2022
GÜNDEM YKS için heyecanlı bekleyiş başladı!
LGS gözetmen başvuruları ekranı: LGS salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS 2022 LGS gözetmen öğretmen ücreti ne kadar?
GÜNDEM LGS gözetmen başvuruları...
Bu yılın Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Büyükbaş ve küçükbaş koyun, keçi, dana, kurbanlık fiyatları kaç lira olacak?
GÜNDEM Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.