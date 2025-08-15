Avcılar'da çorap atölyesinde yangın

Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın alt katındaki çorap üretim atölyesinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın atölyenin tamamını sararak binanın üst katlarına sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ATÖLYEDE VE BİNADA HASAR OLUŞTU

AA'nın haberine göre; ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölye ve binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

