Avlu 23. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Avlu'da Deniz kızının intikamını aldı. Ancak peşine düştüğü çip sonu oluyor. Deniz, bıçaklandı ve kızının mezarının üstünde ölümle başbaşa. Deniz ölecek mi? Avlu 22. son bölüm ve 23. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

AVLU 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizde olacak.

AVLU 22. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz Kızının İntikamını Alıyor!

Bir tarafta sevdiği adamı, Sinan’ı kaybetmiş Azra... Diğer tarafta oğlunu, Alp’i kaybetmiş Kudret... Bu iki kadının da yüreğine düşen kor avluyu adeta bir ateş hattına dönüşmüştür.

İçeride herkes büyük bombanın nerede ve ne zaman patlayacağını merak etmektedir. Cezaevi koridorlarında Deniz beklenirken, bambaşka bir kadın ayak sesleri duyulacaktır.

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