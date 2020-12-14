AVM'ler kapatılacak mı? Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı öncesinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, AVM'ler kapatılacak mı? Merak edilip araştırılan soruyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, merak edilen detaylar...

AVM'LER KAPATILACAK MI?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak. Toplantı öncesinde alınacak kararlar merak edilip araştırılıyor. Kararlar arasında ise "AVM'ler kapatılacak mı?" sorusunun cevabı yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında AVM'lerle ilgili kısıtlamaya gidilmişti. AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bir kapatma kararı alındığında bunu sizlerle paylaşacağız.