Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1289 artarak 90 bin 367'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1308 artarak 60 bin 825'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 793 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 28 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede temmuz başında Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 2 kere uzatılan sıkı karantina sürüyor.

Karantina 16 Ağustos'a kadar devam edecek.

- Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1172 artarak 71 bin 56'ya, ölü sayısı 16 artışla 1709'a yükseldi. Ülkede 556 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşen sayısı 39 bin 308'e ulaştı.

Ülkede karantina uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 4 gündür 1000'in üzerinde görülüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 531 artarak 24 bin 304'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 4 artışla 143'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 260 artarak 14 bin 464'e ulaştığı aktarıldı.

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu Başkanı Musa Erniyazov Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 697 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 494 artarak 36 bin 299'a, ölü sayısının 19 artışla 1397'ye çıktığını bildirdi.

Akmatova, salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 26 bin 426 kişinin iyileştiğini kaydetti.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 291 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 38 bin 841'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 749'a yükseldi.

Bugüne kadar 165 bin 656 testin yapıldığı ülkede 29 bin 557 kişi iyileşti, 8 bin 307 hastanın tedavisi sürüyor.

- Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 kişi daha Kovid-19'a yakalandı ve vaka sayısı 1212'ye yükseldi. İyileşen sayısı da 7 artarak 947'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 588 kişi karantinada, 323 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu