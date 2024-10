Avrupa'da Gazze yürüyüşleri: 1 yıldır süren soykırım protesto edildi

Zomlot, Filistin'de 76 yıldır bir etnik temizlik, soykırım ve katliam gerçekleştiğini belirterek, "76 yıldır en temel hakkımız olan özgürlük, kendi kaderimizi tayin etme ve ana yurdumuza dönme haklarımız görmezden gelindi." diye konuştu.

Filistin halkının 3'te 2'sinin yerinden edildiğini kaydeden Zomlot, "İsrail'e bir mesajım var. İşgal ettiğiniz her ülkede kaybedeceksiniz, bombaladığınız her şehirde kaybedeceksiniz, attığınız her bombada kaybedeceksiniz, aldığınız her canda kaybedeceksiniz. Tek bir stratejiniz var o da toplu şiddet. İsrail'in sonsuz işgalden başka bir gelecek vizyonu yok." dedi.