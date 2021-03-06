DSÖ'den Avrupa için korkutan açıklama! 0:00 / 0:00

İHA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Müdürü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa kıtası genelinde korona virüs vaka sayısının arttığı yönünde açıklamada bulundu.

"ARTIŞ ORANI YÜZDE 9 OLDU"

İHA'da yer alan habere göre Kluge, "Geçtiğimiz hafta, Avrupa’daki korona virüs vaka sayılarında yüzde 9 oranında artı. Bu, yeni vakalardaki umut verici 6 haftalık düşüşü sona erdiriyor ve bölgemizin yarısından fazlasında yeni enfeksiyonlarda artış anlamına geliyor" dedi.

"ORTA VE DOĞU AVRUPA'DA YÜKSELDİ"

Orta ve doğu Avrupa'da bir canlanma olduğunu ifade eden Kluge, "Oranların zaten yüksek olduğu bazı Batı Avrupa ülkelerinde de vakalar artıyor" ifadesini kullandı.