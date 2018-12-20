Avrupa Konseyi tarihinde ilk kez bir Türk, başkan olarak atandı.

Azerbaycanlı Ramin Gurboanov Strazburg'da Avrupa Konseyi Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Yüksek Yönetim Kurumu Bürosu'na başkan olarak seçildi. Avrupa Konseyi'nin 47 üye devletinin temsilcisi tarafından gizli oylama ile yapılan seçimler Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'nin temsilcileri tarafından izlendi.

Avrupa Konseyi'nin resmi sitesindeki bilgilere göre kurulduğu günden bu yana kurumun başkanları, genellikle Batı Avrupa ülkeleri (Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya) temsilcileriydi. Avrupa Konseyi'nin tarihinde ilk olarak bir Türk, Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcisi Ramin Gurbanov Avrupa Konseyi'nin adliye ve insan hakları alanında en önemli kurumunun başkanlığına atandı.

AVRUPA'NIN İSTİSAS KURUMU

Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) başkan yardımcısı ve büronun iki üyesi görevine Fransa'dan Laetitia Brunin ve Malta'dan Françesko Depaskuel seçildi. CEPEJ mahkeme sistemi, adliye ve savcılık kurumları ve avukatlık enstitüsü alanında Avrupa Konseyi'nin ihtisas kurumu olarak kuruldu. Avrupa Konseyi'nin itibarlı kurumlarından olan büro, Avrupa devletlerinde adaletin etkinliğinin artırılması ve bu sistemlerin Avrupa Konseyi`nin norm ve standartları düzeyine getirilmesi alanında faaliyet gösteriyor.

BİLİMSEL YAYINLARA İMZA ATTI

Hakim Ramin Gurbanov'un bu önemli göreve seçilmesi tarihi bir olay değerlendirlmesinin yanı sıra Avrupa Konseyi'nde yüksek görevlerde yalnız Batı Avrupa ülkeleri temsilcilerinin seçilebilecekleri konusunda mevcut olan geleneksel yaklaşımları tamamen değiştirdi. Rusça, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşma yeteneği olan Ramin Gurbanov Azerbaycan'ı uluslararası alanda temsil etmesinin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi arasında olan karşılıklı ilişkilere tarihi katkılarda bulunması ile tanınıyor.

Ramin Gurbanov, Bakü ve Moskova'da hukuk eğetimi aldı, bilim adayı ve doktora tez çalışmalarını başarılı şekilde yürüttü. ABD'nin ünlü bilimsel-araştırma merkezlerinde hukukun farklı alanlarına dair bilimsel araştırmalar yaptı. 1997 tarihinden Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi ile yakın ilişkileri olan Gurbanov, aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin bilimsel yayınlarına Fransa ve İskoçyalı bilim adamları ile birlikte katkı sunması ile biliniyor.

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