Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Çin'den sonra dünyanın geri kalanına da yayılan koronavirüs salgını, otomotiv endüstrisinde de etkisini gösteriyor.

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, salgın nedeniyle İspanya'nın Valensiya kentindeki fabrikasını bir hafta süre ile kapattığını duyurdu.

Söz konusu fabrikada çalışan 3 kişide koronavirüs belirtilerine rastlanması sonucu kapatma kararının alındığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Valensiya fabrikamızda çalışan 3 çalışanımızda, son 24 saat yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Dolayısı ile, virüsün bulaştığı kişiler ile aynı ortamda bulunan diğer çalışanlarımıza izolasyon protokolü uyguluyoruz" denildi.

Valensiya fabrikası Ford'un ABD dışındaki en büyük üretim tesisi olarak biliniyor. 7 bin kişinin çalıştığı tesiste yılda 400 bin araç üretiliyor. Ford'un İspanya tesisi Mondeo ve Galaxy modellerinin üretimini üstleniyor.

VOLKSWAGEN DE KAPATIYOR

Ford'un Alman rakibi Volkswagen (VW) de, fabrika kapatma kararı alan üreticiler arasında bulunuyor.

VW'den yapılan açıklamada, şirketin Bratislava kentindeki fabrikasının kapanacağı açıklandı.

Kapatma kararının ise Slovakya Başbakanı Peter Pellegrinim'in VW fabrikasında potansiyel koronavirüs vakalarının olduğu yönündeki açıklamasının ardından alındığı belirtiliyor.

Slovakya'nın en büyük özel kuruluşu olan Volkswagen'in, Bratislava fabrikasındaki üretime kaç günlük ara vereceği ise henüz açıklanmadı.

İTALYANLAR DA ARA VERMİŞTİ

Koronavirüs salgının Avrupa'da en çok vurduğu ülke olan İtalya'da da, otomotiv üretimi sekteye uğramış durumda. Fiat Chrysler'dan geçen hafta yapılan açıklamada, şirketin İtalya'daki tüm tesislerinde üretime ara verildiği bildirilmişti.

Gelişmeler, Avrupa'daki diğer otomotiv tesislerinin de üretime ara vermesine yol açabilir.

Her ne kadar koronavirüs salgınının sıfır noktası Çin'de Şubat ayında kapanan otomotiv tesisleri sınırlıda olsa kapılarını açmaya başlasa da, gelişmeler 2020 yılının küresel otomotiv sektörü açısından en zor yıllarından biri olacağını gösteriyor.