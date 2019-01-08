Avrupa ülkeleri 49 göçmeni günlerdir denizde bekletiyor

Avrupa ülkelerinin liman açmayı reddetmesi nedeniyle günlerdir Akdeniz'de bekletilen 49 göçmen için Papa'dan Avrupalı liderlere çağrı geldi.

Libya'dan yola çıkarak Avrupa'ya ulaşmaya isteyen göçmenlerin 32'si Sea-Watch 3 gemisinde 17 gündür, 17'si de Sea Eye gemisinde yaklaşık 10 gündür güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

İtalya'nın göç karşıtı sağ-popülist hükümeti liman taleplerini reddederek göçmenlerin Malta'ya daha yakın olduğunu ve bu ülkeye götürülmeleri gerektiğini öne sürüyor. Malta da gemilerin kendi limanlarına yanaşmasına onay vermezken gemilerin karasularına girişine yalnızca kötü hava koşulları sırasında açık denizde kalmamaları için izin verdi.

49 göçmenin günlerdir kış şartlarında denizde bekletilmesi İtalya'da bazı belediye başkanları ve Katolik Kilisesi'nden din adamları tarafından hükümetin sert şekilde eleştirilmesine neden oldu.

Göçmenlere yardım eden örgütler, İtalyan hükümetine limanların 49 göçmene açılması çağrısında bulunuyor.

Aralarında Napoli ve Palermo'nun da bulunduğu bazı kentlerin belediye başkanları hükümete isyan ederek "Bizim limanlarımız göçmenlere açık" mesajı verdi; ancak Ulaştırma Bakanlığı'nın liman açmaya onay vermemesi nedeniyle bu mesaj gerçeğe dönüşemiyor.

Papa'dan dayanışma çağrısı

Son olarak Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, herhangi bir ülkenin adını zikretmeden tüm Avrupalı liderlere bu 49 kişiye yardım etmeleri çağrısı yaptı.

Papa dünkü Pazar duası sırasında "Akdeniz'de kurtarılan 49 kişi günlerdir iki sivil toplum kuruluşunun gemilerinde güvenli liman arıyorlar. Avrupalı liderlere, bu insanlarla somut dayanışma göstermeleri için yürekten çağrı yapıyorum" dedi.

Papa bugün de Vatikan'daki yabancı büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada "yoksulluktan, her türlü şiddet ve zulümden, doğal afetlerden, iklimsel değişikliklerden" dolayı göç etmeye mecbur kalanlara yardım eli uzatılmasını istedi.

Papa'nın bu çağrısının ardından Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "Papa Francesco'nun, mümkün olan en kısa sürede bir çıkış yolu bulunması için yaptığı açık çağrıyı olumlu karşılıyoruz" dedi.

Komisyon Sözcüsü ayrıca, Sea Watch ve Sea Eye gemilerindeki göçmenler konusunda çözüm bulabilmek için yoğun bir telefon trafiği içinde olduklarını da belirtti.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında 49 göçmen için müzakereler sürerken İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 15 kişilik bir grubu kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

https://twitter.com/seawatchcrew/status/1081980148495335425

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert de bugün yaptığı açıklamada "iki gemideki göçmenlerin kabulüne katkıda bulunmaya hazır olduklarını" belirtti.

Hollanda'ya kayıtlı olan ancak Alman bir insani yardım grubu tarafından işletilen Sea-Watch 3 gemisinde görev yapan Doktor Frank Dörner ise dün yaptığı açıklamada "Gemideki durum her geçen gün daha da güçleşiyor" diyerek en kısa sürede bir çözüm bulunması çağrısı yaptı. "İnsanlar bizim gemimize ulaştığında zaten travmatize olmuş haldeydi" diyen Doktor Dörner, şimdi de günlerdir süren belirsizlik yüzünden bu kişilerin yaşadığı stres ve sağlık sorunlarının daha da arttığını vurguladı.

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