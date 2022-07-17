Avrupa ve ABD'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarmların verildiği Avrupa ve Amerika orman yangınlarıyla savaşıyor.

Fransa ve İspanya'da çıkan orman yangınları, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yetkilileri alarma geçirirken, kavurucu yaz sıcaklıkları ile birleşince binlerce insan evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Orman yangınları son haftalarda başta Amerika, Fransa, Portekiz ve İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de görülürken, Gironde bölgesinde cuma günü 7 bin 300 hektar ve dün yaklaşık 10 bin hektar yandı.

FRANSA

Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde itfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor. Gironde bölgesindeki yangınlar nedeniyle 12 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

MACRON İNCELEMELERDE BULUNDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gironde bölgesindeki yangınlarla mücadele kapsamında kurulan İçişleri Bakanlığı'na bağlı acil durum merkezini ziyaret etti. Macron, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Dayanışma ulusaldır. Fransa'nın dört bir yanından üç bin itfaiyeci ülkenin güneyini vuran yangınlarla mücadele ediyor. Cesaretlerini ve bağlılıklarını selamlıyorum. Ön cephede, hayat kurtarıyorlar. Düşüncelerimiz onlarla ve tahliye edilen sivillerle birlikte" ifadelerini kullandı.

İSPANYA VE PORTEKİZ'DE ORMAN YANGINLARI

İspanya, Extremadura, Kastilya ve Leon, Endülüs ve Galiçya bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürmeye çalışıyor.

İspanyol El Pais gazetesinin Sivil Savunma kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, ekipler ülke genelinde 37 yangınla mücadele ederken bunlardan 19'u henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın söndürme faaliyetlerinde ağırlığın, endişe verici boyutlara ulaştığı belirtilen Extremadura bölgesinde Monfragüe Ulusal Parkı’nı teslim alan orman yangınına ve Endülüs’te turistik bölgelerden Cosa del Sol’daki Mijas tepelerinde devam eden yangınlara verildiği ifade edildi.

İspanyol EFE ajansı da Mijas tepelerindeki yangınlar sebebiyle 2 bin 765 kişinin bölgeden tahliye edilmek zorunda kaldığını aktardı. Yangının 1890 hektarlık bir alanı etkilediği kaydedildi.

Galiçya bölgesinde üç noktada devam eden yangında 3 bin 500 hektarın yangından etkilendiği bildirildi.

İspanya’da son sivil savunma raporuna göre, 3 Temmuz’dan bu yana 70 bin 354 hektar arazi orman yangınlarında yandı. Bu sayının, 2021 boyunca yanan 75 bin 548 hektarla hemen hemen aynı olduğuna dikkat çekildi.

İberya yarımadasının batısındaki Portekiz de Avrupa’da orman yangınlarından etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden Diario de Noticas’ın haberine göre, aşırı sıcaklar sebebiyle ülkede 4 büyük yangın oldu ve bunları söndürmek için 382 itfaiye görevlisi çalıştı.

Yangınların ülkenin kuzeyindeki Porto kentinin kuzeydoğusunda çıktığı belirtildi.

İTALYA'DA SICAK HAVA ALARMI

İspanya ve Portekiz, yangınlarla mücadele ederken, bir diğer güney Avrupa ülkesi İtalya’da da sıcak hava alarm boyutuna ulaştı.

Ülkede hafta sonundan gelecek hafta ortasına kadar etkili olacak aşırı sıcaklar sebebiyle aralarında başkent Roma, Milano ve Floransa’nın da olduğu 10 kentte turuncu alarm verildi.

Hafta sonu bazı noktalarda 35-36 derecelerde seyredecek hava sıcaklığının hafta ortasında 40 ila 42 dereceleri bulacağı belirtildi.

İtalya’da bu yıl etkisini erken gösteren aşırı sıcaklar sebebiyle ülkenin en büyük nehri Po’nun su seviyesi yer yer yüzde 10’lara kadar geriledi.

İtalya’da sıcaklıklar dolayısıyla yangın çıkma riskinin de yüksek olduğu belirtildi.

ABD'DE 293 ORMAN YANGINI RAPOR EDİLDİ

AA'nın ABD Orman Yangını, Hava ve Çığ Olayları Merkezi’nin verilerinden yaptığı derlemeye göre 19 eyalette son bir ayda bin 310 farklı noktada orman yangını çıktı ve bunlardan 293'ü halen devam ediyor.

Son yıllarda kuraklıkla boğuşan California en çok yangın çıkan eyalet oldu.

Verilere göre, California’da Yosemite Park başka olmak üzere son bir ayda 352 farklı noktada yaban hayatını tehdit eden yangın çıktı ve bu yangınlardan 55’i devam ediyor.

Şu anda en çok yangının devam ettiği eyaletlerden biri de ABD’nin kuzeyinde yer alan Alaska oldu. Alaska’da son bir ayda 79 farklı noktada yangın çıktı ve 46 orman yangını halen söndürülememiş durumda. Eyalette, 81 bin hektar alanın kül olduğu bildirildi.

ABD’nin batı kıyılarında yer alan Washington eyaletinde de 67 yangın çıktı ve bunlardan 15’i devam ediyor.

ALMANYA

Almanya'da yetkililer gelecek hafta için aşırı sıcak uyarısında bulundular. Hafta içinde sıcaklıkların 41 dereceyi bulabileceği, bu nedenle dikkatli davranılması istendi.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, "Bu sıcak hava dalgası birçok ölüme neden olabilir." dedi.

Alman Tabipler Birliğinin iklim değişikliği çalışma grubu başkanı Gerald Quitterer ise "Almanya'da aşırı sıcak eylem planı olan sadece birkaç belde var." diyerek birçok kentin aşırı sıcaklar karşısında hazırlıklı olmadığını ifade etti.

Yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle oluşabilecek yangın konusunda da uyarılarda bulundular.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.