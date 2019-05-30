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Avukatın etek boyu paylaşımı: Aynı kıyafetle, aynı yerde

HABERTURK.COM

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir davada hakim tarafından etek boyu sorulan ve fotoğrafı çekilmeye çalışılan avukat Tuğçe Çetin nişanlısıyla birlikte adliyeye gitti. Çetin, twitter hesabından fotoğrafını paylaşıp "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz" mesajını paylaştı.

Etek boyu tartışması

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşması sırasında İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu ile avukat Tuğçe Çetin arasında yaşanan 'etek boyu' tartışması yaşandı.

Hakim Yoylu, avukat Çetin'in eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etti. Duruşma tutanaklarına da yansıyan diyalog büyük tepki çekti.

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan tartışmanın ardından Hakim Mehmet Yoylu, HSYK tarafından görevden alındı.  

Meslektaşlarından büyük bir destek gören avukat Çetin, bugün Adliyedeydi.

 

Nişanlısıyla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'ne giden Çetin, twitter adresinden fotoğrafını yayınlayarak,  "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz" notunu paylaştı.

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