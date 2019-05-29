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'Etek boyu' tartışmasında hakime soruşturma izni

Hakimler ve Savcılar Kurulu İstanbul'da bir avukata "Etek boyunuz çok kısa" diyen hakime soruşturma izni verdi. Hakimin duruşma sırasında avukatın etek boyunu ölçtürmeye ve fotoğrafını çektirmeye çalıştığı iddia edildi.

etek boyu

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşması sırasında hakim ile avukat arasında 'etek boyu' tartışması yaşandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan tutanakta yer alan bilgilere göre hakim, duruşma esnasında diğer avukatlara davacı vekilinin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu ve bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olup olmadığını sordu. Dinleyici sıralarında bulunan bir avukat "Bence özgürlük alanı ile ilgilidir müdahale edilmemesi gerekir" dedi.

Dinleyici sıralarında bulunan bir diğer avukat da "Avukatlık hukukuna ve örfüne uygundur" dedi. Daha sonra hakim, baro başkanlığına bildirmek üzere söz konusu avukatın etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Ancak Avukat "Ben etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Bu beyanın ardından duruşmaya devam edildi. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından HSK harekete geçti. HSK, olay ve hakim hakkında soruşturma başlattı.

TBB’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, hakimin yetkisini kötüye kullanarak avukatı küçük düşürdüğü ifade edilerek, HSK'nın hakim hakkında soruşturma açtığı belirtildi.   

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde üzücü bir olay yaşanmıştır.

Mahkemenin hakimi, bir kadın avukatın kıyafetine karışmıştır. Yetkisini kötüye kullanmıştır. Mahkemesini küçük düşürmüştür. Aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir.

Bu hakim daha önce Balıkesir’de bir meslektaşımıza kürsüden hakaret edip onu darp etmiş olan bir kişidir. Sorunludur. Bugün yaşanan olay bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından derhal HSK ile görüşülmüştür. HSK, hakim hakkında şu an itibariyle soruşturma açmıştır.

Meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kuşkusuz bu olayı sonuna kadar takip edeceğiz."

 

 

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