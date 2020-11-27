Avustralya, Afgan sivillerin öldürülmesiyle ilgili askerlere soruşturma açtı

KKTC Cumhurbaşkanlığından Avrupa Parlamentosunun Maraş ve Kıbrıs müzakereleri konulu tasarısına tepki

AA

Korgeneral Burr, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’da Avustralyalı askerler tarafından 2005 ve 2016 yılları arasında gözaltına alındıktan sonra kasten öldürüldükleri raporlara yansıyan 39 sivilin hayatını kaybetmesinde sorumlulukları bulunan askerlerle ilgili açıklamada bulundu.

Avustralya medyasında 10 askerin görevden alındığı yönündeki haberlere atıfta bulunan Burr, henüz hiçbir askerin görevden alınmadığını ancak 13 asker hakkında idari soruşturma açıldığını söyledi.

Burr, haklarında soruşturma başlatılan askerlerin süreç tamamlandığında görevlerinden olabileceğini hatırlatarak, ‘‘İdari soruşturma, kişilerin işlerine son verilmesiyle sonuçlanabilir. Buna (soruşturmaya) karşı bireyler, 14 gün içinde kendilerini savunma hakkına sahiptir.’’ ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecinin uzun zaman alacağını belirten Burr, ‘‘Bu raporun hazırlanması dört buçuk yıl sürdü. Bir hafta önce teslim edildi. Biz şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. " sözlerini kaydetti.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi Tümgeneral Brereton’un yaklaşık 4 yılda tamamladığı raporda, Avustralyalı tecrübeli askerlerin, gözaltına alınan Afgan sivilleri acemi askerlere deneyim kazandırma amacıyla kasten öldürttüklerine dair ‘‘inandırıcı delillerin’’ bulunduğuna yer verilmişti.

Avustralya'nın Afganistan'daki mağdurların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine dikkat çeken rapor, toplam 36 olayın cezai soruşturmasının yapılması için 19 askerin Avustralya Federal Polisine (AFP) sevk edilmesini tavsiye ediyor.

Raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Afganistan halkından özür dilerken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getirmişti.