Arjantin, 89. dakikada 3. golüne çok yaklaştı. Messi, Avustralya ceza sahasına doğru hızla hareketlendi, üç oyuncuyu üzerine çeken Messi, ceza sahasında uygun pozisyondaki Lautaro Martinez'e pasını attı. Martinez'in uygun pozisyonda gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı. Lautaro Martinez, 90+3 dakikada yine Messi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu, bu kez sert şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin çeyrek finale yükselmeyi başardı.