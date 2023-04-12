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Haberler Dünya Avrupa Avusturya'dan sınır denetimlerini 6 ay daha uzatma talebi
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Avusturya sınır denetimlerini 6 ay daha uzatmak istiyor

Avusturya, son dönemde artan düzensiz göçe karşı Macaristan ve Slovakya sınırlarında uyguladığı kontrolleri 6 ay daha uzatmak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na talepte bulunacak

Avusturya'dan sınır denetimlerini 6 ay daha uzatma talebi
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Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, düzensiz göçe karşı ülkesinin Macaristan ve Slovakya sınırlarında uyguladığı kontrollerin 6 ay daha uzatılması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna talepte bulunacağını bildirdi.

Karner, kamu yayıncı kuruluşu ORF'ye yaptığı açıklamada, geçen yıl düzensiz göçmen sayısında ciddi artış yaşandığını, bu nedenle sınır kontrollerinin sürmesi gerektiğini savundu.

Halihazırda düzensiz göçmen sayısında belirli oranda düşüş yaşandığını, bunun da kontroller sayesinde olduğunu ileri süren Karner, söz konusu kontrollerin finansal olarak belirli bir yük oluştursa da güvenlik açısından kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Karner, Macaristan ve Slovakya sınırlarında 6 ay daha kontrollerin sürdürülmesini istediklerini belirterek, AB dış sınırlarının istenilen düzeyde korunması sağlanıncaya kadar kontrollerin devam etmesinden yana olduğunu kaydetti.

Avusturya, Eylül 2022'den itibaren komşu ülke sınırlarında düzensiz göçe karşı kontrollerde bulunuyor.

Viyana yönetimi, geçen yıl düzensiz göçmen sayılarındaki artış nedeniyle Şengen bölgesinin tam anlamıyla işlemediğini ileri sürmüş, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen bölgesine girişini veto etmişti.

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