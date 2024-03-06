Yılın ilk Ay tutulması geliyor! Ay tutulması ne zaman?
2024 yılında birçok gök olayı yaşanacak. Bu sene içerisinde Ay tutulmaları, süper Ay'lar ve gök taşı yağmuru gibi birçok doğa olayı meydana gelecek. Bunlardan en yakını ise artık geri sayıma başladığımız Ay tutulması! Peki, yılın ilk Ay tutulması ne zaman? İşte, detaylar...
Ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan bir doğa olayıdır. Bu doğa olayı meydana gelirken ortaya etkileyici manzaralar çıkar bu yüzden tutulmalar daima takip edilir. Yılın ilk Ay tutulması yaklaşıyor. İşte, tarihi...
2024 AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.
BU SENE BAŞKA AY TUTULMASI VAR MI?
Başka bir Ay tutulması ise 18 Eylül'de olacak. Tutulma 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.
Eylül'deki tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Bu tutulma, Türkiye'den görülebilecek.