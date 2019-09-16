Ayak mantarı nedir?

Mantar karanlık ve nemli yerleri sevdiği için ayaklarda çok daha kolay oluşabilirler. Ayakta oluşan mantar kaşıntı, renk değişikliği, su kabarcıkları yaparak, rahatsızlık vermeye başlar. Ayağın kötü kokmasını sağladığı gibi, acı ve kaşıntıyla da eziyet vericidir. Mantar ayaktaki ölü deriyi yiyerek beslenir. Bu yüzden temizlik ve hijyen mantar oluşmasını engellemektedir.

Giyilen ayakkabı mantarın üremesine ortam hazırlar, sürekli aynı ayakkabıyı giymek mantar oluşumu için zararlıdır. Seçilen ayakkabının deri olması önemlidir. Deri malzemelerin dışındakiler ayağa nefes aldırmayarak, nemlenmesini sağlar. Her gün aynı ayakkabıyı giymemeye özen gösterilmelidir. Mantarın bulaşıcı olmasından dolayı, başkasına ait ayakkabı giyilmemelidir.

Ayağın sürekli temiz ve kuru kalmasına özen gösterin. Çorapların pamuk ve yünden seçilmelidir. Sentetik, terleten çoraplar giyilmemelidir. Ayağı sıkan, sivri burun, topuklu ayakkabılar giyilmemelidir.

Bazı ortamlarda mantar olma ihtimali yüksektir. Bu yüzeylerde çıplak ayak yürünmemelidir. Yüzme ve jimnastik salonları, soyunma odaları, halı döşemeler, hamamlar gibi mekânlarda mantar olasılığı yüksektir.

Tırnaklarınızı uzatmadan, kısa kesmeye özen gösterin. Tırnaklardan birinde mantar varsa o tırnak için ayrı tırnak makası kullanılmalıdır.