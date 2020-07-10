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Ayasofya: UNESCO, statü değişikliğinin öncesinde kendisine bildirilmesi gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO),Ayasofya'nın statüsüyle ilgili yapılacak bir değişiklikle ilgili kendisine bilgi verilmesi gerektiğini ve bu değişikliklerin Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin incelemesine tabi olabileceğini söyledi.

Ayasofya: UNESCO, statü değişikliğinin öncesinde kendisine bildirilmesi gerektiğini söyledi
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO),Ayasofya'nın statüsüyle ilgili yapılacak bir değişiklikle ilgili kendisine bilgi verilmesi gerektiğini ve bu değişikliklerin Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin incelemesine tabi olabileceğini söyledi.

Danıştay 10'uncu Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada aldığı kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Hükümete yakın bazı köşe yazarları ve yabancı haber ajansları, Danıştay'ın oybirliğiyle 1934 tarihli kararın iptali yönünde karar aldığını ve bunun Cuma günü açıklanacağını öne sürdü.

UNESCO'dan Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, Ayasofya'nın müze olarak Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını ve bunun bazı yükümlülük ve hukuki müeyyideleri beraberinde getirdiği belirtildi.

UNESCO, "Bu nedenle, devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapılmamasını sağlamalıdır. Yapılacak değişikliklerin ilgili devlet tarafından önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor ve gerekli durumlarda bunun Dünya Kültür Mirası Komitesi tarafından gözden geçirilmesi de söz konusu olabilir" denildi.

UNESCO, konuyla ilgili kaygılarını Türkiye'ye mektup yazarak birkaç kez dile getirdiklerini ifade etti.

UNESCO, "Türk makamlarına bu mekanın evrensel değerine zarar verebilecek bir karar alınmadan önce diyalog başlatma çağrısı yapıyoruz" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=uapfJ3F7pv8&feature=youtu.be

"Eşi benzeri olmayan mimari başyapıtlardan biri"

Ayasofya, 1985 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alındı.

UNESCO'nun web sitesinde Ayasofya, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin "eşi benzeri olmayan mimari başyapıtlarından biri" olarak tanımlanıyor.

UNESCO, Ayasofya'nın inşa edildikten sonraki dönemlerde önce kilise, daha sonra camilere ilham verdiğini belirtiyor.

Yunanistan, geçen ay içerisinde UNESCO'ya yazdığı mektupta, Ayasofya'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemesi gerektiğini söylemişti.

  • Ayasofya neden önemli ve tartışma yaratıyor?
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