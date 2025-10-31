Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Ayasofya'yı kundaklama girişimi! 1 tutuklama | Son dakika haberleri

        Ayasofya'yı kundaklama girişimi! 1 tutuklama

        Ayasofya-İ Kebir Cami-i Şerifi'ne kundaklama girişiminde bulunan Mesut G. hakkında, 'Yakarak kamu malına zarar verme' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 20:58 Güncelleme: 31.10.2025 - 21:01
        Ayasofya'yı kundaklama girişimi! 1 tutuklama
        DHA'nın haberine göre; olay 11 Temmuz günü Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşandı. Camiye giren Mesut G. elindeki kağıtları rahlenin arkasına koyarak ateşe verdi. Alevlerin halıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın cami görevlileri tarafından söndürüldü.

        Mesut G. polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Dünya Miras Alanı' sınırlarında olan ve 1.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi harimindeki kundaklama olayı nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

        Bunun üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mesut G.'nin x-ray cihazından geçerek Ayasofya Camii'nin içerisine girdiği, yanında getirdiği bez torba içerisinden kitap olduğu düşünülen nesneyi çıkararak cami sütununun dibine götürdüğü, sonrasında burada ateş yaktığı, ardından hızla uzaklaşarak camiyi terk ettiği yazıldı.

        'PİŞMANLIĞIM YOKTUR'

        İddianamede ifadesine yer verilen Mesut G., "Camiye geldikten sonra cemaatin yatsı namazını bitirmesinin akabinde yatsı namazını kıldım ve cemaat ayrılmaya başlayınca yanımda getirdiğim 1 adet İncil, 1 adet yazma ve farklı yerlerden toplanan yaprak ve ağaç parçalarını kolonya kutusu ile birlikte tutuşturdum, halının altına koyarak camiden ayrıldım. Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı. Yanımda yazma bulundurmamın nedeni, inançlarımda kadın saçının cinsel bir obje olmamasından dolayı tepki mahiyetindedir. İncil'i de Ayasofya'nın önceden kilise olmasından dolayı dikkat çekme amacıyla getirdim. Herhangi bir pişmanlığım yoktur" dedi.

        iddianamede, Mesut G.'nin 'Yakarak kamu malına zarar verme' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

