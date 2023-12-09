Ayasuluk Tepesi'ndeki cami restore ediliyor

Cami ile alakalı olarak parmaklıklar, ahşap kapı ve pencere aksamının takılması işlemlerinin 2024 yılı çalışma planında yapılması düşünülüyor. Bu işlemlerin tamamlanması sonucunda cami ibadete açılabilir duruma gelecek. Camii kare bir yapıda ve kübik bir harime sahip. Kuzeybatı köşesinde yapıya bitişik minare kürsüsünün alt kısmı silindirik, üst kısmı sekizgen kesitlidir. Kürsüden sonra üçgen kuşakla minare gövdesine geçilmiştir. Minarenin şerefesinden sonraki bölüm yıkıktır" dedi.

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Camide daha önceki yıllarda yapılan sondaj kazısında Bizans dönemine ait bir duvar bölümü çıkmıştı. Bu duvarın korunması ve görünmesi amacıyla üzerine damperli cam uygulaması yapılacak. Elimizde tüm kaleyle alakalı kurul kararı ile onaylanmış bir restorasyon projemiz var. Biz bu projeye uygun olarak çalışmalara devam ediyoruz ve ileride yapacağımız restorasyon çalışmaları için sponsorluk arayışlarımız devam etmektedir."