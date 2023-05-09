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Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya tatilinde!

Hayranlarından Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'a veryansın... Pusat ile Andıç, uzun süredir haklarında çıkan aşk iddialarını kabul etmeyip sevgili olmadıklarını dile getirse de hayranlarını inandıramıyorlar. Daha önce birlikte tatile çıkan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın bu kez İtalya'ya gitmesi üzerine hayranları, "Böyle reklam aşkı görmedik!" yorumu yağdırdı

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  • Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya tatilinde!

    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, 2019'da birlikte rol aldıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. Pusat ile Andıç'ın özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.
  • Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya tatilinde!

    Bu dedikodu, Dilan Çiçek Deniz ile yakın arkadaş olan Aybüke Pusat’ın dostluğunu bitirmişti. Çünkü Andıç, bir dönem de Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamıştı.
  • Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya tatilinde!

    Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını daha da alevlendirmişti. Pusat ve Andıç'ın birlikte tatile gittiği iddia edilmişti. İkilinin bu samimi fotoğrafı da hayranları tarafından çekilmişti.
  • Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya tatilinde!

    "SADECE ARKADAŞIZ"

    Hakkında çıkan aşk haberleri hakkındaki sessizliğini bozan Aybüke Pusat, "Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı, tatile gittik. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız" demişti.
  • Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya tatilinde!

    AYRI AYRI POZLAR

    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde çıktıkları İtalya tatilinden ayrı ayrı fotoğraflarını paylaştı.
  • Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya tatilinde!

    "REKLAM AŞKI ÇOK GÖRDÜK BÖYLESİNE RASTLAMADIK!"

    İkiliye takipçilerinden "Artık gizlisi - saklısı kalmayan bir aşkı neden inkâr ediyorsunuz?", "Böyle reklam aşkı görmedik!", "Aşkınız devlet sırrı mı!" şeklinde mesajlar yağdı.
  • Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya tatilinde!

    Dilan Çiçek Deniz, 2014'te katıldığı Miss Turkey'de ikinci, Aybüke Pusat ise dördüncü seçilmişti. Yarışmanın birincisi Amine Gülşe olmuştu.

    ARKADAŞINI SİLDİ

    Dilan Çiçek Deniz, aynı dizide rol alan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın yakınlaşmasına sinirlenmişti. Oyuncu, yakın arkadaşını sosyal medya hesabından silmişti.

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