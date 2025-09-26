Habertürk
        Ayçiçek alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar oldu?

        Ayçiçek alım fiyatı açıklandı

        S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için alım fiyatlarını 28,50 TL olarak açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 07:14 Güncelleme: 26.09.2025 - 07:15
        Ayçiçek alım fiyatı açıklandı
        S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ayçiçek alım fiyatlarını güncelledi.

        Birlik tarafından yapılan açıklamada, yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için alım fiyatının 28,50 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

        Açıklamada ayrıca, üreticilere nakliye ödemesinin de yapılacağı belirtilerek, karar ayçiçek piyasasına duyuruldu.

