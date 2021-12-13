Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Aydın'da 30 gıda firmasına para cezası kesildi
ABONE OL

Aydın'da kurallara uymayan 30 gıda firmasına 652 bin 252 lira para cezası kesildi

Aydın'da, kurallara uymadıkları gerekçesiyle 30 gıda işletmesine 652 bin 252 lira para cezası kesildi.

Aydın'da 30 gıda firmasına para cezası kesildi
AA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen ay gıda satışı, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik yoğun denetim yapıldığı belirtildi.

Kasım ayında 1951 iş yerinin denetlendiği belirtilen açıklamada, "Denetim izleme programı, şikayet, yıllık denetim programı ve zehirlenmeler gibi konulara istinaden il genelinde toplam 58 numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 30 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 652 bin 252 lira yasal işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yine aynı dönemde Alo Gıda 174 Hattı'na 52 şikayetin geldiği vurgulanan açıklamada, bununla ilgili 39 adet işletmeye ait denetimin sonlandırıldığı, ayrıca yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgilerin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne kaydedildiği aktarıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık tatil mi?
GÜNDEM Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi?
Son dakika: İşkenceci anne hakkında çarpıcı rapor!
GÜNDEM İşkenceci anne hakkında çarpıcı rapor!
Tarım kayıp!
GÜNDEM Tarım kayıp!
HDP kongresine soruşturma başlatıldı
GÜNDEM HDP kongresine soruşturma
Son dakika: Altını eritip ayarını bozdular! Büyük baskın...
GÜNDEM Üç büyük kentte! Altını eritip ayarını bozdular!
Fahrettin Altun: Dezenformasyona karşı dijital platformlar önlem
GÜNDEM Altun'dan dezenformasyon önerisi
Ayasofya Camisi özel güvenliğe devrediliyor
GÜNDEM Ayasofya Camisi özel güvenliğe devrediliyor
Selva, sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu
GÜNDEM 22 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü
1100 TL sosyal yardım başvurusu: e-Devlet pandemi destek sorgula
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama
2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! KPSS, YKS, ALES tarihleri
GÜNDEM 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.