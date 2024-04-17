Aydın'da FETÖ firarisi dershane öğretmeni tutuklandı
Aydın Nazilli'de FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dershane öğretmeni A.G, düzenlenen operasyonla yakalandı. A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile FETÖ'den aranan dershane öğretmeni A.G. (45), polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ üyesi olan dershane öğretmeni A.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin bir akrabasının Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan evinde kaldığını tespit etti.
A.G, polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. DHA'nın haberine göre; hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.