Aydın'da kadın baş gardiyan evinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadın baş gardiyan evinde ölü bulundu.

Olay, Zafer Mahallesi 12/2 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3'ncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli baş gardiyan Hayal Alkış evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Alkış'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen olay yerine gelerek bilgi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alkış'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Aydın Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DARP İDDİASI

Bir süre önce eşinden boşanan Hayal Alkış'ın evli ve 3 çocuk babası gardiyan S.V. tarafından darp edildiği iddia edildi. Olayın ardından şüpheli S.V. ise gözaltına alındı. Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün geçirilen S.V. sorgu için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.