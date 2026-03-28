        Aydın'da kadın baş gardiyan evinde ölü bulundu

        Aydın'da kadın baş gardiyan evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadın baş gardiyan evinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Gardiyan kadın evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadın baş gardiyan evinde ölü bulundu.

        Olay, Zafer Mahallesi 12/2 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3'ncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli baş gardiyan Hayal Alkış evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Alkış'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen olay yerine gelerek bilgi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alkış'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Aydın Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        DARP İDDİASI

        Bir süre önce eşinden boşanan Hayal Alkış'ın evli ve 3 çocuk babası gardiyan S.V. tarafından darp edildiği iddia edildi. Olayın ardından şüpheli S.V. ise gözaltına alındı. Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün geçirilen S.V. sorgu için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı; 3 ölü, 2 yaralı: olay anı kamerada

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki eğlence mekanına düzenlenen, Cem Özer ve Volkan Berberoğlu ile emekli polis Talip Çalık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; tramvay yolunda ilerleyen otomobilden eğlence mekanına ateş açıldığı, kurşunların isabe...
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Başkent'te kadınlar çetesi! Aşk ve sevgili tuzaklı gasp!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
