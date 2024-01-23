Aydın evinde çıkış arıyor
Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-1 mağlup olarak üst üste 7'nci mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Kuzeyboru karşısında çıkış arayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde Aydın temsilcisi 16 maçta 4 galibiyet alıp 12'nci sırada yer alırken, Kuzeyboru ise aynı periyotta 10 galibiyet elde ederek 5'inci basamakta yer buldu. İki takım arasında ilk yarıda Aksaray'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.
Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-1 mağlup olarak üst üste 7'nci mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Kuzeyboru karşısında çıkış arayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde Aydın temsilcisi 16 maçta 4 galibiyet alıp 12'nci sırada yer alırken, Kuzeyboru ise aynı periyotta 10 galibiyet elde ederek 5'inci basamakta yer buldu. İki takım arasında ilk yarıda Aksaray'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın -
2024-01-23 11:36:50
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