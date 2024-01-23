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        Aydın evinde çıkış arıyor

        Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-1 mağlup olarak üst üste 7'nci mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Kuzeyboru karşısında çıkış arayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde Aydın temsilcisi 16 maçta 4 galibiyet alıp 12'nci sırada yer alırken, Kuzeyboru ise aynı periyotta 10 galibiyet elde ederek 5'inci basamakta yer buldu. İki takım arasında ilk yarıda Aksaray'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:37
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        Aydın evinde çıkış arıyor
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        Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-1 mağlup olarak üst üste 7'nci mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Kuzeyboru karşısında çıkış arayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde Aydın temsilcisi 16 maçta 4 galibiyet alıp 12'nci sırada yer alırken, Kuzeyboru ise aynı periyotta 10 galibiyet elde ederek 5'inci basamakta yer buldu. İki takım arasında ilk yarıda Aksaray'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2024-01-23 11:36:50

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